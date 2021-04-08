Шахбулатов — о неудачах российских клубов в Европе: у футболистов нет мотивации

Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов поразмышлял, почему российские футбольные клубы неудачно выступают в еврокубках в последние годы.

«Считаю, что у российских футболистов нет мотивации. Они зарабатывают хорошие деньги, что ещё нужно? Когда ты смотришь матчи РПЛ, складывается впечатление, что большая часть игроков просто отбывает номер. Команда проигрывает 0:1 и даже не пытается отыграться — катает мяч на своей половине поля. При этом в зоне соперника одинокий нападающий ждёт верховой передачи. Так не сравнять счёт. Не поймите меня неправильно, я люблю смотреть футбол и регулярно это делаю. Скажем, та же АПЛ приносит настоящее удовольствие», — сказал Шахбулатов в интервью RT.

Ранее боец ответил, кого считает лучшим футболистом — форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающий «Барселоны» Лионель Месси.