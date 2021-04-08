Шахбулатов сказал, кого считает лучшим футболистом — Роналду или Месси

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Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов ответил, кого считает лучшим футболистом — форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Шахбулатов сказал, кого считает лучшим футболистом — Роналду или Месси
  • Reuters

«Если честно, то считаю Роналду лучшим футболистом, хотя Месси тоже очень хорош. Но Криштиану без остатка отдаётся своему делу, предельно мотивирован. Многие думают, что если человек болеет за «Барселону», то делает это исключительно из-за Лионеля. Но в моём случае это не так. Даже если аргентинец уйдёт, я всё равно буду поддерживать каталонский клуб», — заявил Шахбулатов в интервью RT.

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