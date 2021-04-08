Шахбулатов изъявил желание провести бой-реванш с Мирзаевым

Короткая ссылка
Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов сказал, с кем хотел бы провести поединок после выступления на турнире ACA 121 в Минске.
Шахбулатов изъявил желание провести бой-реванш с Мирзаевым
  • Reuters

«В случае победы над Борисовым, вижу для себя трёх возможных соперников. Первый — Жубилео. Уступил ему в прошлом году и очень хотел бы провести с ним бой-реванш. Второй — Расул Мирзаев, но драться с ним хотел бы в полулёгком весе. В 2019 году мы уже встречались с ним в рамках легчайшего дивизиона, но мне кажется, там он чувствовал себя не совсем комфортно. Думаю, вместе мы способны показать зрелище, достойное главного события турнира ACA. И третий — Керимов, очень сильный спортсмен. С удовольствием встретился бы с ним», — заявил Шахбулатов в интервью RT.

Ранее Шахбулатов заявил, что не станет биться за титул лиги ACA в легчайшем весе, пока его удерживает его партнёр по команде и друг Магомед Бибулатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить