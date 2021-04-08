Шахбулатов изъявил желание провести бой-реванш с Мирзаевым

Пятый номер легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов сказал, с кем хотел бы провести поединок после выступления на турнире ACA 121 в Минске.

«В случае победы над Борисовым, вижу для себя трёх возможных соперников. Первый — Жубилео. Уступил ему в прошлом году и очень хотел бы провести с ним бой-реванш. Второй — Расул Мирзаев, но драться с ним хотел бы в полулёгком весе. В 2019 году мы уже встречались с ним в рамках легчайшего дивизиона, но мне кажется, там он чувствовал себя не совсем комфортно. Думаю, вместе мы способны показать зрелище, достойное главного события турнира ACA. И третий — Керимов, очень сильный спортсмен. С удовольствием встретился бы с ним», — заявил Шахбулатов в интервью RT.

Ранее Шахбулатов заявил, что не станет биться за титул лиги ACA в легчайшем весе, пока его удерживает его партнёр по команде и друг Магомед Бибулатов.