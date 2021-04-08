Шахбулатов: не буду драться за титул ACA, пока им владеет Магомед Бибулатов

Боец легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов заявил, что не станет биться за титул лиги, пока его удерживает его партнёр по команде и друг Магомед Бибулатов.

«Не исключаю, что после этого боя мне могут присвоить статус первого претендента на пояс. Сейчас я нахожусь на пятом месте в рейтинге легчайшего веса ACA, Олег занимает девятую строчку. Но всё это неважно, ведь я не буду драться за титул, пока им владеет Магомед Бибулатов. Мы друзья, тренируемся в одном зале», — сказал Шахбулатов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов проведёт бой против первого номера рейтинга среднего веса ACA — болгарского бойца Николы Дипчикова.