Шахбулатов: не буду драться за титул ACA, пока им владеет Магомед Бибулатов

Короткая ссылка
Боец легчайшего веса ACA Шамиль Шахбулатов заявил, что не станет биться за титул лиги, пока его удерживает его партнёр по команде и друг Магомед Бибулатов.
Шахбулатов: не буду драться за титул ACA, пока им владеет Магомед Бибулатов
  • © Instagram Магомеда Бибулатова

«Не исключаю, что после этого боя мне могут присвоить статус первого претендента на пояс. Сейчас я нахожусь на пятом месте в рейтинге легчайшего веса ACA, Олег занимает девятую строчку. Но всё это неважно, ведь я не буду драться за титул, пока им владеет Магомед Бибулатов. Мы друзья, тренируемся в одном зале», — сказал Шахбулатов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомедрасул Гасанов проведёт бой против первого номера рейтинга среднего веса ACA — болгарского бойца Николы Дипчикова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить