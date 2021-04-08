Тарасова: Туктамышева стала великой

Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова высказалась о решении назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я считаю, что это правильное решение. Щербакова ещё молодая для того, чтобы быть капитаном. Она только в начале своего творческого пути, хотя уже стала чемпионкой мира. Это прекрасно! Это всегда приятно объявлять: «Чемпионка мира из Российской Федерации». А вот Туктамышева, которая пережила много всего в своей творческой и спортивной карьере, каталась и не заканчивала. Она стала великой. Я очень уважаю её за то, что она не сдалась. Люблю людей, которые не сдаются», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

На последнем чемпионате мира 24-летняя Туктамышева завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Туктамышева будет капитаном сборной России на командном ЧМ в Японии.