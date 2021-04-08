Стали известны условия контрактов нападающих ярославского «Локомотива» Владимира Ткачёва и Теэму Пулккинена с челябинским «Трактором».

Как сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей», в «Тракторе» у обоих нападающих будут двухлетние контракты. Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ткачёв принял участие в 53 матчах и набрал 28 (10 + 18) очков. В плей-офф нападающий провёл 11 встреч, набрав 8 (4 + 4) очков.

Пулккинен в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ сыграл в 46 играх, набрав 30 (16 + 14) очков. В плей-офф на счету нападающего 11 матчей, в которых он набрал 9 (7 + 2) очков.

Ранее сообщалось, что Ткачёв и Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором».