СМИ: Ткачёв и Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором»

Нападающие ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв и Теэму Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором».

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ткачёв принял участие в 53 матчах и набрал 28 (10 + 18) очков. В плей-офф нападающий провёл 11 встреч, набрав восемь (4 + 4) очков.

Пулккинен в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ сыграл в 46 играх, набрав 30 (16 + 14) очков. В плей-офф на счету нападающего 11 матчей, в которых он набрал девять (7 + 2) очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.