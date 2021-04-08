СМИ: Ткачёв и Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором»

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Нападающие ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв и Теэму Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором».
СМИ: Ткачёв и Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает «Чемпионат»

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ткачёв принял участие в 53 матчах и набрал 28 (10 + 18) очков. В плей-офф нападающий провёл 11 встреч, набрав восемь (4 + 4) очков.

Пулккинен в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ сыграл в 46 играх, набрав 30 (16 + 14) очков. В плей-офф на счету нападающего 11 матчей, в которых он набрал девять (7 + 2) очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.

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