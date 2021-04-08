Игроки «Спартака» Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья футболистов команды Алекса Крала и Эсекьеля Понсе перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Крал и Понсе тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в матче с Локомотивом под вопросом», — цитирует директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Понсе принял участие в 23 матчах за «Спартак», забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Крал провёл 24 встречи и отметился четырьмя результативными передачами.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

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