Игроки «Спартака» Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»
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«Крал и Понсе тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в матче с Локомотивом под вопросом», — цитирует директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Понсе принял участие в 23 матчах за «Спартак», забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Крал провёл 24 встречи и отметился четырьмя результативными передачами.
Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00.
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