Игроки «Спартака» Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»

Короткая ссылка
В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья футболистов команды Алекса Крала и Эсекьеля Понсе перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Игроки «Спартака» Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Крал и Понсе тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в матче с Локомотивом под вопросом», — цитирует директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Понсе принял участие в 23 матчах за «Спартак», забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Крал провёл 24 встречи и отметился четырьмя результативными передачами.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее Комбаров высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить