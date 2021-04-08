Комбаров: у «Спартака» есть шанс не только догнать, но и перегнать «Зенит»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Комбаров: у «Спартака» есть шанс не только догнать, но и перегнать «Зенит»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Шесть туров до конца РПЛ и четыре очка преимущества у петербургского клуба. Думаю, что у «Спартака» есть шанс не только догнать, но и перегнать «Зенит». В футболе всякое бывает», — цитируют Комбарова «Известия».

По мнению защитника, «Зенит» обладает характером победителя.

«Питерцы комфортно себя чувствуют в психологическом плане. Они всегда борются за высокие места, поэтому нервозности нет, у них характер победителей. В этом плане «Зениту» будет легче удерживать отрыв», — сказал он.

Комбаров также отметил, что «Спартак» показывает стабильный футбол.

«Тедеско пришёл на пост наставника «Спартака» по ходу прошлого сезона, ему нужно было время, чтобы наиграть связи и комбинации. Сейчас спартаковцы понимают, что от них хочет тренер. Команда показывает хороший и стабильный футбол», — добавил защитник.

После 24 туров РПЛ «Зенит» набрал 51 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» с 47 очками идёт на втором месте.

Ранее Комбаров поделился ожиданиями от матча «Ростов» — «Спартак».

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