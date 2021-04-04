Комбаров: «Спартак» едет в Ростов за победой, у них есть все шансы забрать чемпионство

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Спартак».
Комбаров: «Спартак» едет в Ростов за победой, у них есть все шансы забрать чемпионство
  • РИА Новости

«Спартак» едет в Ростов за победой, у них есть все шансы забрать чемпионство. Сегодня буду смотреть и болеть за красно-белых. Несмотря на разрыв по очкам, матчей ещё много и всё возможно. Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом»», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».

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