Комбаров: «Спартак» едет в Ростов за победой, у них есть все шансы забрать чемпионство

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Спартак».

«Спартак» едет в Ростов за победой, у них есть все шансы забрать чемпионство. Сегодня буду смотреть и болеть за красно-белых. Несмотря на разрыв по очкам, матчей ещё много и всё возможно. Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом»», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится 4 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».