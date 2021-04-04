Бохинен — о матче «Тамбов» — ЦСКА: важно переломить череду неудачных результатов
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«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть. С каждой неделей чувствую себя всё лучше и хочу помогать команде побеждать независимо от того, выйду я в старте или на замену», — цитирует Бохинена пресс-служба ЦСКА.
Полузащитник отметил, что московской команде важно переломить череду неудачных результатов и одержать победу в предстоящей встрече.
ЦСКА сыграет с «Тамбовом» 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА.