Бохинен — о матче «Тамбов» — ЦСКА: важно переломить череду неудачных результатов

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».

«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть. С каждой неделей чувствую себя всё лучше и хочу помогать команде побеждать независимо от того, выйду я в старте или на замену», — цитирует Бохинена пресс-служба ЦСКА.

Полузащитник отметил, что московской команде важно переломить череду неудачных результатов и одержать победу в предстоящей встрече.

ЦСКА сыграет с «Тамбовом» 4 апреля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Дзагоев приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА.