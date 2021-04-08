Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.
Перевод комментариев японских читателей публикует ИноСМИ. Вот что они писали:
— «Российских спортсменов следует не пускать на Олимпиаду, потому что это незаконное проникновение в Японию»;
— «Россия — худший враг, которому нельзя доверять. Надо отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии»;
— «Когда российские спортсмены приедут в Японию, их надо будет арестовать за незаконное проникновение на территорию нашей страны».
Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.