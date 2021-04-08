Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев

Тренировки олимпийской сборной России по сёрфингу на острове Кунашир (Курильские острова) вызвали недовольство японских любителей спорта.

Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

Перевод комментариев японских читателей публикует ИноСМИ. Вот что они писали:

— «Российских спортсменов следует не пускать на Олимпиаду, потому что это незаконное проникновение в Японию»;

— «Россия — худший враг, которому нельзя доверять. Надо отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии»;

— «Когда российские спортсмены приедут в Японию, их надо будет арестовать за незаконное проникновение на территорию нашей страны».

Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.