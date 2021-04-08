Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев

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Тренировки олимпийской сборной России по сёрфингу на острове Кунашир (Курильские острова) вызвали недовольство японских любителей спорта.
Тренировки российских олимпийцев на Курилах разозлили японцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

Перевод комментариев японских читателей публикует ИноСМИ. Вот что они писали:

— «Российских спортсменов следует не пускать на Олимпиаду, потому что это незаконное проникновение в Японию»;

— «Россия — худший враг, которому нельзя доверять. Надо отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и реагировать адекватно, учитывая интересы Японии»;

— «Когда российские спортсмены приедут в Японию, их надо будет арестовать за незаконное проникновение на территорию нашей страны».

Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.

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