Экс-футболист ЦСКА о назначении Олича: кажется, у него мало времени

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о перспективах Ивицы Олича на посту главного тренера московской команды.
Экс-футболист ЦСКА о назначении Олича: кажется, у него мало времени
  • РИА Новости

«Мне кажется, у него мало времени. Но посмотрим, какой бюджет будет у ЦСКА на летние трансферы, кто пополнит состав команды и на каком месте армейцы закончат чемпионат. Будущее ставит очень много вопросов. До завершения сезона необходимо сконцентрироваться на результате и постараться занять наивысшее место в РПЛ, биться за попадание в Лигу чемпионов. При этом необходимо понимать, что если клуб хочет играть в главном еврокубке, то потребуются три-четыре футболиста, которые будут способны помочь здесь и сейчас. То, как ЦСКА в последние годы выступает в Европе, никуда не годится», — сказал Ярошик RT.

Ранее Ярошик признался, что назначение Олича главным тренером ЦСКА его удивило.

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