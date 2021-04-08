Ярошик признался, что назначение Олича главным тренером ЦСКА его удивило

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал назначение Ивицы Олича главным тренером московской команды.
Ярошик признался, что назначение Олича главным тренером ЦСКА его удивило
  • РИА Новости

«Во-первых, хочу сказать, что я очень рад за Ивицу и буду поддерживать его. Но решение клуба удивило, ведь у Олича нет никакого тренерского опыта. В ЦСКА всегда действовали хладнокровно, странно, что в такой важный момент в команду взяли специалиста, который прежде нигде не работал главным. Но повторюсь, что мы с Ивицей навсегда останемся друзьями и я буду желать ему только счастья и удачи», — сказал Ярошик RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича.

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