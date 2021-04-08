Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2.

В составе ПСЖ забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (2) и Маркиньос. В составе «Баварии» — Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в истории турнира, кто забил пять мячей в гостевых играх 1/8 и 1/4 финала в рамках одного сезона. Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.