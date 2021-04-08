Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА.
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2.

В составе ПСЖ забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (2) и Маркиньос. В составе «Баварии» — Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Таким образом, Мбаппе стал первым игроком в истории турнира, кто забил пять мячей в гостевых играх 1/8 и 1/4 финала в рамках одного сезона. Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить