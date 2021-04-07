Газизов рассказал, когда «Уфа» объявит имя нового главного тренера

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, когда планируется объявить имя нового главного тренера команды.

«Я уже знаю фамилию нового тренера, но сейчас её озвучивать не хочу. Когда болельщики узнают? Завтра, всё завтра», — сказал Газизовв интервью газете «Спорт-Экспресс».

Предыдущим главным тренером «Уфы» был 56-летний Рашид Рахимов, возглавлявший команду с октября 2020 по апрель 2021 года.

По итогам 24 туров «Уфа», после разгромного поражения от «Динамо» продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Уфу» покинули тренеры из штаба Рахимова.