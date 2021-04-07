Газизов рассказал, когда «Уфа» объявит имя нового главного тренера
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«Я уже знаю фамилию нового тренера, но сейчас её озвучивать не хочу. Когда болельщики узнают? Завтра, всё завтра», — сказал Газизовв интервью газете «Спорт-Экспресс».
Предыдущим главным тренером «Уфы» был 56-летний Рашид Рахимов, возглавлявший команду с октября 2020 по апрель 2021 года.
По итогам 24 туров «Уфа», после разгромного поражения от «Динамо» продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Уфу» покинули тренеры из штаба Рахимова.