Николич высказался о календаре «Локомотива» в концовке сезона

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение о графике команды в концовке сезона.

«Не кажется, что у команды самый сложный график? Согласен. Но мы должны играть по календарю. Никогда не говорил, что нам трудно. Никогда не знаешь, с кем легче играть. Иногда проще сыграть в дерби, нежели сразиться с командой, которая борется за выживание», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

До конца сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Ростовом», «Тамбовом», «Зенитом», «Динамо» и «Уралом». Также команде предстоит полуфинал Кубка России, соперник по которому станет известен позднее.

Ранее Николич прокомментировал победу над «Сочи» в четвертьфинале Кубка России по футболу.