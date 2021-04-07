«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии финала Востока в КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Романа Рукавишникова и Дмитрия Воронкова.

«Авангард» ответил голом Клима Костина.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 9 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.