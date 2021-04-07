«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сократил отставание в серии финала Востока в КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Романа Рукавишникова и Дмитрия Воронкова.
«Авангард» ответил голом Клима Костина.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Авангарда». Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 9 апреля.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.