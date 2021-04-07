Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Наполи» в матче Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в перенесённом матче третьего тура итальянской Серии А.
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Наполи» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ювентусу» принесли голы Криштиану Роналду, отличившегося на 13-й минуте, и Пауло Дибалы, забившего на 73-й минуте.

«Наполи» ответил голом Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на 90-й минуте.

«Ювентус», набрав 59 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, опередив бергамскую «Аталанту» (58). «Наполи» с 56 очками — на пятом месте.

Ранее появилась информация, что футболист ЦСКА Гайч попал в список интересов «Милана» и «Интера».

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