Гендиректор Единой лиги ВТБ рассказала, что её больше всего удивило в этом сезоне

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Генеральный директор баскетбольной Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела промежуточные итоги сезона-2020/21.
Гендиректор Единой лиги ВТБ рассказала, что её больше всего удивило в этом сезоне
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Что больше всего удивило? Со знаком «плюс» — однозначно «Зенит»! В прошлом году команда выступала нестабильно, но с приходом Хави Паскуаля она обрела стержень, уверенность в себе», — цитирует Корстин «Советский спорт».

Она отметил, что обычно у команд есть сбой в игре, когда они выступают и в Единой лиге, и в Евролиге, но петербургский коллектив грамотно и ровно идёт на протяжении чемпионата. Кроме того, гендиректор выделила успешное выступление польской «Зелёны Гуры».

«Команда идёт на шестом месте в таблице и будет в плей-офф. Они обыграли всех наших лидеров и тоже выступают стабильно. Радует «Нижний Новгород», который периодически «кусает» сильных соперников. Да и в целом чемпионат интересный. Даже «Калев», идущий в подвале таблицы, сумел обыграть ЦСКА. И это был феноменальный матч!» — сказала Корстин.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

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