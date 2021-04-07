Лещенко считает, что в матче «Динамо» и «Крыльев Советов» стоит ждать сюрпризов

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Народный артист России и известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Лещенко считает, что в матче «Динамо» и «Крыльев Советов» стоит ждать сюрпризов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Опасность есть, потому что о таких командах не так много информации. Нет ориентира, когда играешь с командами из других дивизионов. «Крылья» всегда были хорошей командой, можно ожидать сюрпризов», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

При этом он всё равно надеется на победу «Динамо». По его мнению, команда сейчас на ходу. Также артист признался, что его радуют молодые игроки бело-голубых.

«Будет многое зависеть от качества поля, усталости. Особых нагрузок не было сейчас: играли с «Уфой» плюс перерыв в пять дней. Рассчитываю на нашу победу, чтобы идти дальше к еврокубкам», — добавил Лещенко.

Встреча состоится 8 апреля в Самаре.

Ранее агент опроверг информацию о переговорах между «Динамо» и Константином Тюкавиным о продлении контракта.

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