Гвардиола: «Манчестер Сити» поедет в Дортмунд, чтобы выиграть у «Боруссии»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о домашней победе над дортмундской «Боруссией» в матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
Гвардиола: «Манчестер Сити» поедет в Дортмунд, чтобы выиграть у «Боруссии»
  • Reuters

«Лучше выиграть, чем сыграть вничью. Мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы побеждать. Второй тайм команда провела гораздо лучше, было несколько действительно опасных моментов, но реализовать их не удалось», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.

Он отметил, что «Боруссия» является очень сильным соперником, обладающим хорошими игроками. По его мнению, в ответной игре «Сити» будет трудно навязать свою игру, но у англичан есть преимущество после первой встречи. 

«Пересмотрим матч, внесём некоторые изменения и поедем в Дортмунд, чтобы выиграть. Дортмундская «Боруссия» — типичный клуб Лиги чемпионов. Сильный соперник, но мы сделаем всё, чтобы выиграть. Мы проанализируем наше выступление», — сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» на своём поле победил «Боруссию» со счётом 2:1.

Ранее Кевин Де Брёйне заявил, что «Манчестер Сити» нужно было забивать больше в матче с «Боруссией».

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