Де Брёйне заявил, что «Манчестер Сити» нужно было забивать больше в матче с «Боруссией»
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По его словам, «Сити» выдаёт невероятную серию матчей и находится в отличном состоянии.
«Наверное, нам следовало забивать больше. Когда соперник сравнял счёт, было неприятно, но такое случается. Мы хорошо отреагировали. 2:1 — непростой счёт, но, по крайней мере, мы впереди перед вторым матчем», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.
«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Боруссию» со счётом 2:1. Де Брёйне забил один из мячей.
Ранее сообщалось, что Марко Ройс стал лучшим бомбардиром дортмундской «Боруссии» в истории Лиги чемпионов.