Де Брёйне заявил, что «Манчестер Сити» нужно было забивать больше в матче с «Боруссией»

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Де Брёйне заявил, что «Манчестер Сити» нужно было забивать больше в матче с «Боруссией»
  • Reuters

По его словам, «Сити» выдаёт невероятную серию матчей и находится в отличном состоянии.  

«Наверное, нам следовало забивать больше. Когда соперник сравнял счёт, было неприятно, но такое случается. Мы хорошо отреагировали. 2:1 — непростой счёт, но, по крайней мере, мы впереди перед вторым матчем», — приводит слова Де Брёйне BT Sport. 

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Боруссию» со счётом 2:1. Де Брёйне забил один из мячей.

Ранее сообщалось, что Марко Ройс стал лучшим бомбардиром дортмундской «Боруссии» в истории Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить