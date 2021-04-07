Боец Bellator Магомедов рассказал о тренировках в команде Хабиба Нурмагомедова

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Экс-чемпион ACB, а ныне боец Bellator Магомед Магомедов ответил, как прошли его тренировки в команде бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец Bellator Магомедов рассказал о тренировках в команде Хабиба Нурмагомедова
  • Reuters

«Можно сказать, что подготовку к последнему бою прошёл с командой Хабиба. Благодарен за то, что приняли туда. Много чему научился в плане партера, «физики». Я был готов ко всем возможны сценариям поединка — биться в стойке, партере. После такой подготовки никакой паники не было. Я знал, что выиграю у любого соперника», — сказал Магомедов.

Ранее он рассказал, когда планирует провести следующий поединок в Bellator.

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