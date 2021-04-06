Бывший соперник Яна сказал, когда планирует провести следующий бой в Bellator

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Экс-чемпион ACB, а ныне боец Bellator Магомед Магомедов ответил, когда планирует провести следующий поединок.
Бывший соперник Яна сказал, когда планирует провести следующий бой в Bellator
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Планирую провести следующий поединок в августе. Но надо хорошенько подготовиться. Честно говоря, немного устал, ведь провёл два поединка подряд. Немного отдохну. Сейчас Рамадан, поэтому собираюсь вернуться домой, но при этом буду держать себя в форме. Если слишком сильно отдохнуть, то потом долго придётся всё возвращать», — сказал Магомедов в ходе общения с журналистами на турнире EFC 35.

Ранее он признался, что в детстве наблюдал за выступлениями Фёдора Емельяненко.

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