Бывший соперник Яна сказал, когда планирует провести следующий бой в Bellator

Экс-чемпион ACB, а ныне боец Bellator Магомед Магомедов ответил, когда планирует провести следующий поединок.

«Планирую провести следующий поединок в августе. Но надо хорошенько подготовиться. Честно говоря, немного устал, ведь провёл два поединка подряд. Немного отдохну. Сейчас Рамадан, поэтому собираюсь вернуться домой, но при этом буду держать себя в форме. Если слишком сильно отдохнуть, то потом долго придётся всё возвращать», — сказал Магомедов в ходе общения с журналистами на турнире EFC 35.

Ранее он признался, что в детстве наблюдал за выступлениями Фёдора Емельяненко.