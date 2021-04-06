Медведева планирует посетить летнюю Олимпиаду в Токио

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что планирует посетить летние Олимпийские игры в Токио.

«По предварительной информации, да, собираюсь на Олимпиаду, но серьёзные ограничения по въезду. Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, всё пройдёт без изменений. И как можно безопаснее», — приводит слова Медведевой ТАСС.

21-летняя фигуристка является послом сборной России на Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков.