Медведева планирует посетить летнюю Олимпиаду в Токио
- globallookpress.com
«По предварительной информации, да, собираюсь на Олимпиаду, но серьёзные ограничения по въезду. Насколько я знаю, я вхожу в список официальных лиц. Надеюсь, всё пройдёт без изменений. И как можно безопаснее», — приводит слова Медведевой ТАСС.
21-летняя фигуристка является послом сборной России на Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее стало известно, что Олимпиада в Токио состоится без иностранных болельщиков.