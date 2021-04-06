Игрок «Рубина» Деспотович рассказал, что ему не нравится в России

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович ответил на вопрос, что больше всего ему не нравится в России.

«Заезд в гостиницу до матча. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать», — сказал Деспотович Sport24.

Нападающий отметил, что он не может уснуть не в своей кровати.

«Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Всё остальное мне нравится», — сказал он.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джордже Деспотович провёл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики.