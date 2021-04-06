Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики

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Российская премьер-лига (РПЛ) примет участие в праздновании 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос.
Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт РПЛ, перед каждым матчем пройдёт специальная церемония в память о полёте Гагарина.

Игры будут начинаться с записи знаменитой реплики космонавта «Поехали!».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полёт в космос.

Празднование Дня космонавтики 12 апреля было утверждено Президиумом Верховного Совета СССР в 1962 году.

Ранее сообщалось, что 12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА.

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