Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики

Российская премьер-лига (РПЛ) примет участие в праздновании 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, перед каждым матчем пройдёт специальная церемония в память о полёте Гагарина.

Игры будут начинаться с записи знаменитой реплики космонавта «Поехали!».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полёт в космос.

Празднование Дня космонавтики 12 апреля было утверждено Президиумом Верховного Совета СССР в 1962 году.

Ранее сообщалось, что 12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА.