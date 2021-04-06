Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт РПЛ, перед каждым матчем пройдёт специальная церемония в память о полёте Гагарина.
Игры будут начинаться с записи знаменитой реплики космонавта «Поехали!».
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полёт в космос.
Празднование Дня космонавтики 12 апреля было утверждено Президиумом Верховного Совета СССР в 1962 году.
Ранее сообщалось, что 12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА.