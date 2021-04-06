Монреаль станет претендентом на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года
- РИА Новости
«Мы рады представить Монреаль в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года. Канада имеет исключительную историю проведения турниров, и для нас было бы честью провести чемпионат мира в 2024 году», — цитирует президента канадской федерации Леанну Кэрон официальный сайт ФФКК.
Монреаль должен был принять чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир был отменён.
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