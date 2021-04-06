Монреаль станет претендентом на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года

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Федерация фигурного катания Канады (ФФКК) подаст заявку на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года в Монреале.
Монреаль станет претендентом на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года
  • РИА Новости

«Мы рады представить Монреаль в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года. Канада имеет исключительную историю проведения турниров, и для нас было бы честью провести чемпионат мира в 2024 году», — цитирует президента канадской федерации Леанну Кэрон официальный сайт ФФКК.

Монреаль должен был принять чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир был отменён.

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