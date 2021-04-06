Ушкина подтвердила решение выступать за сборную Румынии по биатлону

Биатлонистка Наталья Ушкина прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.

«Я ни в коем случае не отменю переход, моё мнение не поменялось. Даже если бы не было такого успешного чемпионата России, я бы всё равно уехала. Гражданство у меня есть, паспорт получила несколько недель назад», — сказала Ушкина Sports.ru.

По словам биатлонистки, всё решилось ещё в прошлом году, когда её позвал президент федерации биатлона Румынии, предложив переезд ей и её мужу Александру.

«Там же есть русские тренеры и спортсмены, которые уехали раньше, — они помогли связаться, и мы с президентом созвонились и всё обсудили. Честно, мы с мужем размышляли недолго, меньше суток. Я давно к этому шла, это накапливалось», — сказала она.

По словам Ушкиной, то, что её включили в расширенный состав России за счёт успешного выступления на чемпионате России, для неё ничего не меняет.

«С Румынией я всё решила, это точно», — добавила она.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на переход биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии.