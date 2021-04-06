Васильев отреагировал на грубые слова Мазе в свой адрес

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Советский биатлонист Дмитрий Васильев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе.
Васильев отреагировал на грубые слова Мазе в свой адрес
  • РИА Новости

«Зигфрид Мазе тренирует норвежцев, а сам он француз. Когда Зигфрид делает такие заявления в отношении России, хотелось бы узнать, на что именно он намекает. Наполеон тоже в своё время высокомерно отнёсся к России — и оказался там, где оказался. С Россией лучше так себя не вести», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Советский биатлонист назвал фактом то, что значительная часть норвежских спортсменов бегают с терапевтическими исключениями.

«Терапевтические исключения подразумевают огромный перечень запрещённых препаратов. Нервозная реакция Зигфирда Мазе говорит о том, что ему есть о чём переживать. И есть что скрывать. А также о том, что Зигфрид просто невоспитанный человек», — сказал он.

В прошедшем сезоне Кубка мира по биатлону первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Легрейд.

Ранее тренер сборной Норвегии жёстко ответил Васильеву на обвинения в применение допинга.

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