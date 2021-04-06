Газизов: уверен, что у Гончаренко всё получится в «Краснодаре»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».
Газизов: уверен, что у Гончаренко всё получится в «Краснодаре»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Виктор Гончаренко — топовый специалист. Уверен, что у Гончаренко всё получится и будут хорошие результаты. Я поздравляю Виктора Михайловича, это очень хорошая работа», — сказал Газизов Sport24.

Газизов отметил, что возможностей пригласить Гончаренко в «Уфу» не было.

«Я понимаю, что Виктор Гончаренко — топовый специалист. Мало того, что мы вместе работали и находимся в довольно близких, товарищеских отношениях, я понимал, что Виктор Михайлович будет возглавлять другой клуб, более статусный», — сказал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.

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