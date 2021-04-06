СМИ: Кудашов — основной кандидат на пост наставника ХК «Динамо»

Короткая ссылка
Главным претендентом на пост наставника хоккейного клуба «Динамо» является Алексей Кудашов.
СМИ: Кудашов — основной кандидат на пост наставника ХК «Динамо»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. После завершения карьеры он возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.

Ранее сообщалось, что контракт Знарка с «Динамо» сорвался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить