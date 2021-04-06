СМИ: Кудашов — основной кандидат на пост наставника ХК «Динамо»
Главным претендентом на пост наставника хоккейного клуба «Динамо» является Алексей Кудашов.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. После завершения карьеры он возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.
Ранее сообщалось, что контракт Знарка с «Динамо» сорвался.
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