СМИ: Кудашов — основной кандидат на пост наставника ХК «Динамо»

Главным претендентом на пост наставника хоккейного клуба «Динамо» является Алексей Кудашов.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Кудашов играл за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. После завершения карьеры он возглавлял «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.

Ранее сообщалось, что контракт Знарка с «Динамо» сорвался.