Игрок «Кадиса» обратится в суд из-за обвинений в расизме

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Игрок «Кадиса» Хуан Кала высказался об обвинениях в расизме по отношению к футболисту «Валенсии» Муктару Дьякаби.
Игрок «Кадиса» обратится в суд из-за обвинений в расизме
  • Reuters

«Всё это превратилось в цирк. Я подам в суд на всех, кто пытался играть с моей честью. Мои юристы собирают информацию», — сказал Калу The Athletic.

По словам игрока, он бы мог пообщаться с Дьякаби и объяснить ему, что в испанском футболе нет расизма.

«В каждой команде есть пять-шесть игроков с другим цветом кожи. Я поддерживаю борьбу с расизмом, но для меня нет расизма в испанском футболе», — сказал он.

Калу отметил, что люди из разных стран присылали ему сообщения поддержки.

«Никто за 15 лет моей карьеры не может обвинять меня в том, в чём обвиняют сейчас. Мне пришлось нелегко, моя семья тоже получала множество угроз в социальных сетях. Но я спокоен, поскольку невиновен», — добавил игрок.

В первом тайме матча испанской Примеры с «Кадисом» Дьякаби покинул поле в знак протеста, обвинив Калу в расистском оскорблении.

Ранее сообщалось, что Черышев вышел на поле в матче за «Валенсию» впервые с января.

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