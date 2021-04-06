Генменеджер «Авангарда» рассказал о тяжёлом состоянии Емелина

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Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал информацию о том, что защитник и капитан команды Алексей Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Генменеджер «Авангарда» рассказал о тяжёлом состоянии Емелина
  • © официальный сайт ХК "Авангард"

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с врачом. Алексей пока в Казани. Диагноза нет. Это могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжёлое. Доктора сейчас делают всё, чтобы стабилизировать его состояние», — сказал Волков «Р-Спорт».

По информации СМИ, Емелин обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Сообщалось, что защитника перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.

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