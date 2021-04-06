Агент Емелина прокомментировал информацию о тяжёлом состоянии хоккеиста

Агент защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина Владимир Зоркин прокомментировал информацию о том, что хоккеист находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Пока нет у меня информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону Алексей мне не отвечает. Общался с генеральным менеджером «Авангарда». Как будет информация, он мне сообщит», — сказал Зоркина «Чемпионату».

По информации СМИ, Емелин обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Сообщалось, что защитника перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.