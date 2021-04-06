Источник: капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии

Защитник и капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии.

По информации «БИЗНЕС Online», Емелин обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Сообщается, что защитника перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.