Источник: капитан «Авангарда» Емелин находится в больнице в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
По информации «БИЗНЕС Online», Емелин обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».
Сообщается, что защитника перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».
В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.
Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.