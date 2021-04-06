Источник: ФИФА не разрешила футболисту «Вулверхэмптона» выступать за сборную Украины

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Международная Федерация футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за национальную сборную Украины.
Источник: ФИФА не разрешила футболисту «Вулверхэмптона» выступать за сборную Украины
  • Reuters

«ФИФА прислала письмо УАФ, в котором признала, что восемь матчей за национальную сборную Англии по футзалу, проведённых Килманом были официальными, и не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство. Потому что футзал, пляжный футбол и большой футбол — это одна семья. Если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то не имеешь права играть за сборные других стран. Потому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. Сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке», — рассказал журналист Игорь Цыганык в видео на своём канале в YouTube.

23-летний футболист также высказывал желание сыграть за сборную России.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ благодаря голу Жоты.

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