Чемпион Bellator считает, что Нурмагомедов получит награду лучшему тренеру года

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Бразильский боец смешанных единоборств, действующая чемпионка Bellator в полулёгком весе Кристиана Сайборг Жустину поздравила российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова с четвёртой победой в организации в качестве тренера.
Чемпион Bellator считает, что Нурмагомедов получит награду лучшему тренеру года
  • © Jeff Bottari / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с улучшением своего рекорда до 4:0 в качестве главного тренера после турнира Bellator 255 в прошлые выходные! Предсказываю, что у него будет награда тренера года!» — написала бразильянка в своём Instagram.

В ночь с 2 на 3 апреля на турнире Bellator 255 двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов в своём дебютном бою в Bellator победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей. 

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Магомедшарипов является лучшим бойцом полулёгкого веса в мире.

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