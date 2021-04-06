Чемпион Bellator считает, что Нурмагомедов получит награду лучшему тренеру года

Бразильский боец смешанных единоборств, действующая чемпионка Bellator в полулёгком весе Кристиана Сайборг Жустину поздравила российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова с четвёртой победой в организации в качестве тренера.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с улучшением своего рекорда до 4:0 в качестве главного тренера после турнира Bellator 255 в прошлые выходные! Предсказываю, что у него будет награда тренера года!» — написала бразильянка в своём Instagram.

В ночь с 2 на 3 апреля на турнире Bellator 255 двоюродный брат Хабиба Усман Нурмагомедов в своём дебютном бою в Bellator победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Магомедшарипов является лучшим бойцом полулёгкого веса в мире.