Ковалёв: каждый бой с комментариями Гендлина вызывал ещё больший интерес к боксёрским поединкам
- 5 апреля 2021 года скончался известный спортивный комментатор Владимир Гендлин / Бокс: Владимир Гендлин — старший (Гендлин В.И.) / vk.com
«Очень жаль, что от нас ушёл и покинул наш мир лучший боксёрский комментатор России Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой с его комментариями дарил всём любителям бокса ещё больший интерес к боксёрским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», — написал Ковалёв в своём Instagram.
Владимир Гендлин скончался 5 апреля в возрасте 84 лет. Накануне он перенёс обширный инфаркт и коронавирус.
Ранее Валуев назвал ушедшего из жизни Гендлина лучшим комментатором бокса.