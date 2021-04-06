Ковалёв: каждый бой с комментариями Гендлина вызывал ещё больший интерес к боксёрским поединкам

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказался по поводу смерти известного комментатора Владимира Гендлина.

«Очень жаль, что от нас ушёл и покинул наш мир лучший боксёрский комментатор России Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой с его комментариями дарил всём любителям бокса ещё больший интерес к боксёрским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Владимир Гендлин скончался 5 апреля в возрасте 84 лет. Накануне он перенёс обширный инфаркт и коронавирус.

Ранее Валуев назвал ушедшего из жизни Гендлина лучшим комментатором бокса.