Ковалёв: каждый бой с комментариями Гендлина вызывал ещё больший интерес к боксёрским поединкам

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказался по поводу смерти известного комментатора Владимира Гендлина.
Ковалёв: каждый бой с комментариями Гендлина вызывал ещё больший интерес к боксёрским поединкам
  • 5 апреля 2021 года скончался известный спортивный комментатор Владимир Гендлин / Бокс: Владимир Гендлин — старший (Гендлин В.И.) / vk.com

«Очень жаль, что от нас ушёл и покинул наш мир лучший боксёрский комментатор России Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой с его комментариями дарил всём любителям бокса ещё больший интерес к боксёрским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», — написал Ковалёв в своём Instagram.

Владимир Гендлин скончался 5 апреля в возрасте 84 лет. Накануне он перенёс обширный инфаркт и коронавирус.

Ранее Валуев назвал ушедшего из жизни Гендлина лучшим комментатором бокса.

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