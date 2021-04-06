Игрок «Авангарда» Буше повторил рекорд КХЛ по числу матчей кряду с набранными очками

Нападающий «Авангарда» Рид Буше повторил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству матчей подряд с набранными очками.

Буше отдал результативную передачу во втором матче серии финала плей-офф Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:0). Таким образом он продлил результативную серию до 17 матчей.

По этому показателю он побил клубный рекорд «Авангарда», который установил Максим Сушинский (16 матчей) в сезоне-2003/04. Также Буше повторил рекорд КХЛ, который принадлежит Александру Радулову. Российский форвард выдал такую же результативную серию в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одолел «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.