Семак не понимает, почему был отменён гол Азмуна в матче с «Химками»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отмене гола нападающего команды Сердара Азмуна в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками».

«Мы обсуждали с Черевченко момент с отменённым голом. В предыдущем туре, когда забивал «Ростов» в матче с «Ротором», мяч попал в руку, а потом отскочил к партнёру — судейский комитет объяснил, что гол засчитан верно, потому что момент был заигран, что это не прямое нарушение, которое привело к взятию ворот. Сегодня тоже момент был заигран, но мяч отменили. На эту тему мы и пообщались с Черевченко и развели руками. Ни я, ни он не понимаем, как поступать в таких случаях», — цитирует Семака РИА Новости.

Он отметил, что когда «Рубин» забивал «Зениту» в 21-м туре (2:1), то судья не стал смотреть повтор момента, хотя было нарушение в центре поля.

«Зенит» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 2:0 и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко. «Химки» (35 очков) находятся на девятой позиции.

Ранее Семак выразил мнение, что матч с «Химками» получился нервным для «Зенита».