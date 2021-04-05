Семак считает, что матч с «Химками» получился нервным для «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над подмосковными «Химками» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает, что матч с «Химками» получился нервным для «Зенита»
  • РИА Новости

«Интересный, довольно нервный матч. Наши конкуренты сократили отставание, поэтому нам никак нельзя было терять очки дома. По качеству игры я доволен, хотя есть проблемы с реализацией — надо было забивать больше. Хотя «Химки» не так много пропускают. Если бы забили второй гол раньше, концовка была бы не такой нервной», — цитирует Семака РИА Новости.

По его мнению, в целом у сине-бело-голубых было хорошее движение и команда заслуженно победила.

«Зенит» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 2:0 и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко. «Химки» (35 очков) находятся на девятой позиции.

Ранее тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что у него нет претензий к игрокам своей команды по самоотдаче в матче с «Зенитом».

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