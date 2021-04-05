Тренер «Химок»: нет претензий к игрокам по самоотдаче в матче с «Зенитом»

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Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко заявил, что у него нет претензий к своим игрокам по самоотдаче в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Тренер «Химок»: нет претензий к игрокам по самоотдаче в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Зенит» заслуженно победил. Но у меня нет претензий к футболистам по самоотдаче. Да, были ошибки, плохо держали мяч в средней зоне. Отсюда такой результат», — цитирует Черевченко РИА Новости.

Он отметил, что больше во втором тайме тренерский штаб сказал команде больше прессинговать. Кроме того, по его словам, с «Зенитом» было приятно играть.

«План на матч был действовать вторым номером и быстро убегать в контратаки. Глупо было играть первым номером против «Зенита». В перерыве сделали поправки и стали играть выше», — сказал Черевченко.

«Зенит» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 2:0 и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата, набрав 51 очко. «Химки» (35 очков) находятся на девятой позиции.

Ранее Властимил Петржела выразил мнение, что «Зенит» третий раз подряд станет чемпионом России по футболу.

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