Тарасова прокомментировала обвинения американского журналиста Лиза

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу слов американского журналиста Дейва Лиза.

«Зависть! Они почему не пойдут на лёд и не поработают по девять-десять часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чём дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Ранее Лиз оценил шумиху в России после своего выпада в адрес фигуристок. Он отметил, что «сказать что-то против Этери Тутберидзе — это значит пойти против российского национализма». До этого он заявил, что россиянки принимают блокаторы гормонов.