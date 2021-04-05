СМИ: Фильм о бойце-гомосексуалисте из Чечни сняли с конкурса в Москве после угроз

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Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» сообщили, что администрации конкурса угрожали из-за показа картины «Тихий голос» режиссёра Река Валерика.
СМИ: Фильм о бойце-гомосексуалисте из Чечни сняли с конкурса в Москве после угроз
  • Pixabay

В фильме рассказывается об истории бойца из Чечни Хаваджа, который является гомосексуалистом.

Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на слова организаторов, 4 апреля неизвестный пришёл на фестиваль и попросил снять киноленту с показа, так как в противном случае он обещал привлечь к решению вопроса неназванного депутата или представителя власти. Отмечается, что угрожавший говорил о том, что в Чеченской Республике недовольны показом фильма, и если его всё же продемонстрируют на фестивале, то будут серьёзные последствия.

До этого режиссёру фильма угрожали в соцсетях, а все билеты на сеанс выкупил один человек. В итоге ленту сняли с конкурса «Артдокфеста».

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях с бойцовским клубом «Ахмат» и общении с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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