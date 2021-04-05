Губерниев: я задаю много вопросов, на которые до сих пор не получил ответа от Вяльбе
- РИА Новости
«Тот накал страстей, который идёт от главы федерации и главного тренера в сторону Глеба Ретивых и Сергея Устюгова, не способствует их хорошей подготовке к Олимпиаде. Может, Елена Вяльбе хочет таким образом их всколыхнуть, но этот эффект может быть совершенно обратным», — цитирует Губерниева Sport24.
Комментатор считает, что в России нет смены лыжникам Сергею Устюгову и Александру Большунову.
«Я задаю много вопросов, на которые до сих пор не получил ответа от Вяльбе. Отсюда и корень её такого восприятия», — сказал он.
На протяжении двух лет между журналистом и главой ФЛГР длится конфликт, который сопровождается неуважительными высказываниями в адрес друг друга.
Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе соврала насчёт причин их конфликта.