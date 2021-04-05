Губерниев: я задаю много вопросов, на которые до сих пор не получил ответа от Вяльбе

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.
Губерниев: я задаю много вопросов, на которые до сих пор не получил ответа от Вяльбе
  • РИА Новости

«Тот накал страстей, который идёт от главы федерации и главного тренера в сторону Глеба Ретивых и Сергея Устюгова, не способствует их хорошей подготовке к Олимпиаде. Может, Елена Вяльбе хочет таким образом их всколыхнуть, но этот эффект может быть совершенно обратным», — цитирует Губерниева Sport24.

Комментатор считает, что в России нет смены лыжникам Сергею Устюгову и Александру Большунову.

«Я задаю много вопросов, на которые до сих пор не получил ответа от Вяльбе. Отсюда и корень её такого восприятия», — сказал он.

На протяжении двух лет между журналистом и главой ФЛГР длится конфликт, который сопровождается неуважительными высказываниями в адрес друг друга.

Ранее Губерниев заявил, что Вяльбе соврала насчёт причин их конфликта.

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