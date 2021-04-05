Драчёв считает заслуженным первое место Латыпова в рейтинге СБР

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы Владимир Драчёв ответил, насколько справедлив рейтинг биатлонистов по итогам прошедшего сезона-2020/21.

«У нас существуют два рейтинга: один — внутрироссийский, а второй — международный. И результаты этого рейтинга зависят от выступления на Кубке России или Кубке мира. Объективно ли это? Как говорится, сколько людей — столько и мнений», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, первое место Латыпова в рейтинге полностью заслуженно.

«Эдуард Латыпов весь сезон выступал и даже показывал неплохие результаты в конце. Хотя Александр Логинов, с его потенциалом, должен всегда побеждать. Мы видели это все предыдущие три года. Жизнь идёт, и молодёжь растет. Дай бог, чтобы Эдуард с Матвеем Елисеевым продолжали также расти», — сказал он.

Первое место в мужском зачёте занял Эдуард Латыпов. На второй строчке — Матвей Елисеев. На третьей — Александр Логинов.

В женском зачёте лидирует Светлана Миронова. Второе место занимает Ульяна Кайшева. На третьей строчке — Лариса Куклина.

Ранее сообщалось, что сборная Башкортостана с Латыповым выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону.