Донской проиграл Сапата-Миральесу в финале квалификации турнира в Марбелье

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Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от Бернабе Сапата-Миральесу из Испании в финале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории ATP-250 в испанской Марбелье.
Донской проиграл Сапата-Миральесу в финале квалификации турнира в Марбелье
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6.

Турнир ATP-250 в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд турнира — €255 500.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира АТР в Майами.

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