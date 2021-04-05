Донской проиграл Сапата-Миральесу в финале квалификации турнира в Марбелье

Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от Бернабе Сапата-Миральесу из Испании в финале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории ATP-250 в испанской Марбелье.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6. Турнир ATP-250 в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд турнира — €255 500. Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Хуркачу в полуфинале турнира АТР в Майами.