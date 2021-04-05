Источник назвал основного кандидата на пост главного тренера «Уфы»

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Наставник московского «Велеса» Алексей Стукалов является основным кандидатом на пост главного тренера «Уфы».
Источник назвал основного кандидата на пост главного тренера «Уфы»
  • © Официальный сайт "Велеса"

«Алексей Стукалов мог прийти в «Уфу» после ухода Вадима Евсеева, но тогда клуб не смог договориться по условиям. Сейчас этих разногласий возникнуть не должно», — цитирует источника «Чемпионат».

После 24-х туров Российской премьер-лиги «Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 15-м месте турнирной таблицы.

«Велес» в 34 турах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) набрал 55 очков и идёт на седьмой позиции.

Ранее «Уфа» официально объявила об отставке Рахимова.

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